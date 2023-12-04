Москва, 4 декабря, 2023, 22:07 — ИА Регнум. Россия столкнулась с проявлениями русофобии задолго до начала спецоперации, заявил 4 декабря на встрече с членами СПЧ президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru

«Что такое русофобия, мы знаем, мы давно с этим столкнулись. Прежде всего, конечно, это всё происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО. СВО здесь совершенно ни при чем», — сказал он.

По его мнению, кто-то, по всей видимости, решил воспользоваться СВО для того, чтобы решить какие-то свои внутриполитические задачи,

«Но это их дело. Это их не украшает, безусловно», — добавил российский лидер, подчеркнув, что счастье не придёт в дом стран, допускающих русофобскую политику.

На встрече с членами СПЧ президент напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии и отметил: если латвийские власти продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет жить там, то скоро эти власти могут столкнуться с ответным аналогичным отношением.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе предупредила, что из страны выгонят тысячи граждан России, проживающих на латвийской территории. Она уточнила, что это касается тех, кто не сдал экзамен по латышскому языку, необходимый для продления вида на жительство в республике.

10 января латвийские власти назвали разгром России одной из главных целей внешней политики. Глава МИД республики Эдгар Ринкевич заявил, что, по его мнению, Россия «не скрывает», что рассматривает конфликт на Украине как конфликт с Западом, поэтому поражение России отвечает интересам Латвии, в том числе целям «обретения независимости и безопасности».

Помимо этого, избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс 24 июня сообщил о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных. Он заявил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию по вопросу о контроле на границах с Россией и Белоруссией и при необходимости примут «совместные решения».

Позднее, 12 сентября, Латвия запретила въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами. Отмечалось, что водители таких автомобилей будут вынуждены вернуться обратно, а в случае отказа выполнять требования таможенников могут лишиться своего транспортного средства.