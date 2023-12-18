Рига, 18 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Латвия планирует выслать из страны более тысячи граждан России, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку. Об этом 18 декабря заявила глава управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире телеканала TV3.

Руслан Шамуков/ТАСС

«Более тысячи человек подлежат выдворению», — сказала Розе.

По её словам, есть много тех, кто опоздал оформить временный ВНЖ до 30 ноября, но всё ещё пытается подать документы.

«К сожалению, мы можем сказать им только: «Вы должны уехать, потому что ни один из 12 пунктов закона к вам не относится». Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ напомнил о большой доле русскоязычного населения в Латвии и отметил: если латвийские власти продолжат обращаться по-свински с населением, которое хочет жить там, то скоро эти власти могут столкнуться с ответным аналогичным отношением. Он подчеркнул, что счастье не придёт в дом к странам, допускающим русофобскую политику.

18 сентября Розе заявляла, что из страны выгонят тысячи граждан России, проживающих на латвийской территории. Она уточнила, что это касается тех, кто не сдал экзамен по латышскому языку, необходимый для продления вида на жительство в республике.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о прекращении выдачи россиянам виз всех типов, в том числе гуманитарных. Он заявил, что власти Эстонии, Латвии и Литвы обсудили ситуацию по вопросу о контроле на границах с Россией и Белоруссией и при необходимости примут совместные решения.