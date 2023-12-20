Москва, 20 декабря, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Российские власти подготовятся к тому, чтобы разместить и трудоустроить соотечественников в случае их высылки из Латвии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 20 декабря на брифинге.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ранее глава управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что депортация грозит более чем 1 тыс. российских граждан, которые не подали документы на вид на жительство или не сдали экзамен по латышскому языку.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — сказала Захарова.

Она назвала планы Риги «абсолютно дискриминационными» и подчеркнула, что россияне в Латвии должны знать — Москва своих не бросает.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Майры Розе, многие россияне не успели оформить в Латвии временный вид на жительство до 30 ноября, но всё ещё пытаются подать документы. Этим людям остаётся только покинуть страну, так как у них нет никаких оснований для того, чтобы остаться, подчеркнула она.

В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство они могли получить только при условии сдачи языкового экзамена на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Исключение было сделано для лиц моложе 15 и старше 75 лет. Возможность повторной сдачи экзамена сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие ВНЖ россиян продлевалось до конца 2023 года.