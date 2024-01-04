Москва, 4 января, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Тревожные события в Красном море являются проекцией насилия в Газе. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский дипломат напомнил, что уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля, проблема со свободным судоходством в Красном море и Аденском заливе, по словам постпреда, «развивается тревожным образом не в вакууме», эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, в том числе на границе Израиля и Ливана.

«В ближневосточном регионе крайне разочарованы тем, что покрывающие действия Израиля США не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня», — сказал Небензя.

Принятые ранее резолюции остаются нереализованными, добавил постпред.

Властям стран Ближнего Востока уже сложно контролировать эмоции населения и гнев в арабском мире, которые приобретают столь опасные формы, как действия «Ансар Алла» в Красном море.

«Вряд ли кто-то будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе», — заключили Василий Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, хуситы атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM, которое направлялось в Палестину, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Движение атаковало грузовое судно, так как экипаж корабля «отказался реагировать на предупреждения ВМС Йемена».

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

В начале декабря 2023 года в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.