Вашингтон, 3 декабря, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Американский военный корабль USS Carney и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена, сообщил 3 декабря телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

Carney / US Navy Эсминец

«Нам известно о сообщениях об атаках на USS Carney и коммерческие суда в Красном море, и мы предоставим информацию по мере её поступления», — сообщили в американском оборонном ведомстве.

При этом британская морская охранная компания Ambrey сообщила, что сухогруз пострадал в результате атаки беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

Как сообщало ИА Регнум, американский эсминец Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе, подвергся ракетной атаке в Аравийском море. Это произошло ночью 27 ноября. По данным американских военных, в сторону корабля ВМС США выпустили две баллистические ракеты.

Кроме того, 19 ноября хуситы захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Позднее у побережья Йемена пираты напали на танкер Central Park под флагом Либерии и взяли судно под свой контроль. На борту находились 22 члена экипажа.