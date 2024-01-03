Москва, 3 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Предоставление дальнобойных ракет киевскому режиму может спровоцировать прилёты в Польшу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского передать Украине дальнобойное оружие.

МИД РФ

«Вот у меня вопрос — эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться», — написала дипломат.

Она добавила, что Сикорский озвучивает «только американские» идеи, тем самым действуя против собственной страны.

«Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей», — резюмировала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России. Он заявил, что нужно ответить на последние атаки на Украину предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

До этого, 29 декабря 2023 года, в оперативном командовании Вооружённых сил Польши заявили, что неопознанный объект вошёл в воздушное пространство республики со стороны Украины. Его сопровождали силы ПВО, позднее объект исчез с радаров.

Президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством Польши после того, как над страной засекли неопознанный летающий объект со стороны украинской границы.

Затем в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Ему вручили ноту, в которой указывалось, что объект якобы опознали как российский. На просьбу дипломата предоставить доказательства польские власти ответили отказом.

Дипломат рассказал журналистам, что получил ноту, в которой содержалось голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил объект, идентифицированный местными специалистами как российская маневрирующая ракета.

Ордаш добавил, что Москва не станет давать каких-либо объяснений по произошедшему, пока Варшава не предъявит соответствующие свидетельства. Он напомнил, что прежде поляки уже пытались обвинить Россию в подобном инциденте, однако выяснилось, что ответственность за случившееся лежит на Украине.

До этого, 15 ноября 2022 года, на востоке Польши упала ракета системы противовоздушной обороны С-300, принадлежащей Украине. Тогда в результате падения погибли два человека.