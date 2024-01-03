Варшава, 3 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Киеву ракеты большой дальности для ударов по России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Он заявил, что нужно ответить на последние атаки на Украину предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ днём 30 декабря 2023 года нанесли удары по жилым кварталам в центре Белгорода. Согласно данным на 1 января, в результате погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, общее число пострадавших превысило 100 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным. Также он назвал эту атаку со стороны ВСУ террористическим актом.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 января проинформировал о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах. Он рассказал, что удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами. Цель удара достигнута, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны.