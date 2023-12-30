Варшава, 30 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Польские военнослужащие осмотрели территорию, на которую предположительно могла упасть залетевшая со стороны Украины ракета. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

dpa/picture-alliance/ТАСС

В проверке участвовали порядка 500 военных. По их данным, ничего угрожающего жителям Люблинского воеводства найти не удалось.

«Завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — заявили в польском Оперативном командовании ВС.

При этом отмечается, что на этой территории впредь не планируют проводить какие-либо проверки. Прежде Оперативное командование польских ВС сообщило, что неопознанный объект вторгся в воздушное пространство со стороны Украины. Его сопровождали силы ПВО, а потом он исчез с радаров.

ИА Регнум передавало, что на поиски обломков залетевшей в Польшу ракеты направили 480 солдат.

29 декабря президент Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством Польши после того, как над страной засекли неопознанный летающий объект со стороны украинской границы.

Затем в МИД Польши вызвали Временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Ему вручили ноту, в которой указывалось, что объект якобы опознали как российский. На просьбу дипломата предоставить доказательства этого, польские власти ответили отказом.

Дипломат рассказал журналистам, что получил ноту, в которой содержалось голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил объект, идентифицированный местными специалистами как российская маневрирующая ракета.

Ордаш добавил, что Москва не станет давать каких-либо объяснений по произошедшему, пока Варшава не предъявит соответствующие свидетельства. Он напомнил, что прежде поляки уже пытались обвинить Россию в подобном инциденте, однако выяснилось, что ответственность за случившееся лежит на Украине.