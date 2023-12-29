Варшава, 30 декабря, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Польские власти отказались предоставлять доказательства того, что ракета, залетевшая на территорию этой республики с Украины, якобы принадлежит России. Об этом журналистам заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам дипломата, указанные обвинения со стороны Варшавы не имеют под собой почвы.

«Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение о том, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект, который польскими специалистами был идентифицирован как российская маневрирующая ракета», — сказал Ордаш, которого цитирует «РИА Новости».

Временный поверенный подчеркнул, что, пока Польша не предъявит соответствующие свидетельства, Россия не станет давать каких-либо объяснений по произошедшему. Он также напомнил, что ранее Варшава уже пыталась обвинить Москву в подобном инциденте, но после стало ясно, что ответственность за случившееся лежит на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в воздушном пространстве Польши засекли неопознанный объект, который залетел с Украины. Польский президент Анджей Дуда назначил по этому поводу срочное совещание с военным руководством республики.

Генерал Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство страны якобы нарушила российская ракета. При этом он не предоставил соответствующих доказательств. Кукула также уточнил, что указанная ракета в итоге покинула воздушное пространство Польши.

Оперативный командующий польскими вооружёнными силами (ВС) Мачей Клиш в свою очередь проинформировал, что Варшава поднимала в воздух истребители после того, как в небе засекли ракету. Вместе с тем боевая авиация Польши не успела сбить цель.

Инцидент с ракетой, которая залетела на польскую территорию со стороны Украины, уже происходил в ноябре 2022 года. Тогда снаряд упал возле деревни Пшеводув, в результате чего погибли два мирных жителя.

Изначально Польша стала обвинять в случившемся Россию, но Минобороны РФ назвало заявления Варшавы провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки. По итогам проведённого расследования, удалось установить принадлежность ракеты Украине.

В апреле 2023 года в лесу на польской территории обнаружили обломки неопознанного воздушного объекта. СМИ Польши утверждали, что на его фрагментах якобы нашли надписи на русском языке, но доказательств этого никто не представил.

После этого информацию о случившемся засекретили, и появились сведения, что найденные обломки могут принадлежать польским ВВС.