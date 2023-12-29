Варшава, 29 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда назначил срочное совещание с военным руководством после того, как в воздушном пространстве страны засекли неопознанный летающий объект со стороны украинской границы, сообщила 29 декабря на сайте канцелярия президента.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в Бюро национальной безопасности в 13:00 (15:00 мск) состоится срочная встреча», — говорится в сообщении.

В пресс-службе польских Вооруженных сил на странице в социальной сети X (бывшая Twitter) сообщили, что утром 29 декабря неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство Республики Польша. В оборонном ведомстве добавили, что объект пересёк границу, а затем исчез с радаров.

При этом пресс-секретарь оперативного командования Яцек Горышевский не смог ответить на вопрос, упал ли неопознанный объект на территории Польши или покинул её воздушное пространство.

Радиостанция RMF FM приводит свидетельства очевидцев, которые наблюдали в районе Дольхобычув Люблинского воеводства объект, летевший с огромной скоростью на запад.

По последним данным, польское командование мобилизовало значительные силы для поиска объекта на земле. Поиски объекта ведутся в восточных районах Польши вблизи границы с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый случай, когда в Польше фиксируют воздушные объекты с территории Украины. Так, 15 ноября 2022 года украинская ракета упала в районе польской деревни Пшеводув неподалеку от границы. В результате два человека погибли. Об украинском происхождении ракеты вскоре после инцидента заявил президент Польши Анджей Дуда.

В сентябре 2023 года министр юстиции Збигнев Зёбро заявил, что упавшая в ноябре 2022 года ракета принадлежала Украине. В Польше провели расследование и выяснили, что ракету произвели ещё в СССР.