Белгород, 3 января, 2024, 09:01 — ИА Регнум. В Белгороде отменён сигнал ракетной опасности. Об этом 3 января сообщает городская администрация в своём Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

«РСЧС: Внимание! Город Белгород. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сирена ракетной опасности в городе была запущена в городе в 6:46 мск. Он предостерёг горожан от опасности с воздуха, рекомендовал не подходить к окнам, спрятаться в безопасном месте.

Под обстрел ВСУ утром 3 января попало село Солоти Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал. В двух частных домах выбиты стёкла, повреждены кровля и линия электропередачи.

Гладков 3 января сообщил, что на подлёте к Белгороду российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей.

Поздним вечером 2 января также рядом с Белгородом и Белгородским районом были сбиты девять воздушных целей. Пострадавших нет.