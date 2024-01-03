Белгород, 3 января, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду сообщил 3 января глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

В своём Telegram-канале губернатор региона уточнил, что воздушные цели были сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

Гладков добавил, что на текущий момент не располагает информацией о последствиях.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 2 января также рядом с Белгородом и Белгородским районом были сбиты девять воздушных целей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Белгороде в частном секторе в трёх домах выбиты стёкла. Повреждения получили газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе повреждена кровля в трёх домовладениях.

Расчёты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные укрепрайоны, боевую технику и живую силу киевских боевиков на купянском направлении. По сообщению Минобороны РФ, с помощью беспилотников российским военным удалось успешно разбить цели противника.