Белгород, 2 января, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Поздним вечером 2 января на подлёте к Белгороду средства противовоздушной обороны сбили девять воздушных целей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито девять воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавших, по предварительным данным, нет.

В частном секторе в трёх домах выбиты стёкла. Повреждения получила газовая труба, а также один легковой автомобиль.

В Белгородском районе повреждена кровля в трёх домовладениях, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнумм, ранее белгородские власти в четвёртый раз за день объявляли о ракетной опасности. Жителям Белгорода рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находился на улице предлагали спуститься в укрытие либо другое безопасное место.

Также 2 января российские системы ПВО сбили на подлёте к Белгороду 17 ракет, выпущенных украинскими боевиками. В результате ракетного удара ВСУ в городе погиб мужчина, который ехал на машине. Рядом с ним разорвался снаряд. От полученных осколочных ранений он погиб на месте, ещё пять человек пострадали.