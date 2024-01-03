Белгород, 3 января, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что 3 января в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности.

Телеграм-канал губернатора Белгородской области Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Глава региона в Telegram-канале предостерёг горожан от опасности с воздуха, рекомендовал не подходить к окнам, спрятаться в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, под обстрел ВСУ утром 3 января попало село Солоти Валуйского городского округа в Белгородской области.

В результате обстрела никто не пострадал. В двух частных домах выбиты стёкла, повреждены кровля и линия электропередачи.

Центр Белгорода 30 декабря подвергся атаке со стороны Украины. Погибли 24 человека, 107 получили ранения, 25 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

По прошествии 2023 года можно сказать, что Украина не сможет победить Россию, заявил 2 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.