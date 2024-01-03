Валуйский район, Белгородская область, 3 января, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ утром 3 января попало село Солоти Валуйского городского округа в Белгородской области. Об атаке боевиков сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

В результате обстрела никто не пострадал.

В двух частных домах выбиты стёкла, повреждены кровля, линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте, заверил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, на подлёте к Белгороду российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей, сообщил 3 января Вячеслав Гладков.

Поздним вечером 2 января также рядом с Белгородом и Белгородским районом были сбиты девять воздушных целей. Пострадавших нет.