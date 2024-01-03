Киев, 3 января, 2024, 06:18 — ИА Регнум. По прошествии 2023 года можно сказать, что Украина не сможет победить Россию, заявил 2 января бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, действующая украинская власть не способна выиграть в этом конфликте, это видно каждый день.

«Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна», — отметил эксперт.

Соскин добавил, что у власти на Украине закрепились «болваны и недоумки», они не хотят её отпускать, из-за этого гибнут украинцы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Олег Соскин предсказал, что с 29-го на 30-е и с 30-го на 31-е декабря украинцы не смогут отметить Новый год, так как они будут встречать его в бомбоубежищах. Удары России говорят о неподготовленности и украинской противовоздушной обороны. Успехи России убедительно демонстрируют Западу бесполезность финансовой и военной поддержки Украины, констатировал бывший советник Кучмы.

План США по истощению России через украинский конфликт потерпел крах, считают журналисты китайской газеты Global Times. При этом Киев рассматривался лишь в качестве расходного материала. Позиция Запада к данному конфликту становится всё более противоречивой. Украина превращается в наиболее проигравшую сторону в рассматриваемом противостоянии, написали авторы.