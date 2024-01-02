Белгород, 2 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. В результате новой атаки на Белгород со стороны ВСУ один человек погиб, ещё пятеро получили ранения, сообщил 2 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кадр из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

«По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Ещё двое пострадавших были госпитализированы, у них осколочные ранения, пострадавших осматривают врачи областной клинической больницы, рассказал Гладков. Кроме того, два человека, получившие повреждения, от госпитализации отказались, а одна женщина была доставлена в травмпункт.

Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле, сообщил также губернатор. По предварительной информации, были повреждены несколько частных домов, четыре автомобиля и один автобус.

Кадр из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

Ранее 2 января в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Жителей просили уйти в укрытия. В Минобороны проинформировали об уничтожении средствами ПВО 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха». Власти региона ранее сообщали об одном пострадавшем. Гладков рассказал, что мужчина, получивший осколочные ранения, находится в тяжёлом состоянии.

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали. Повреждения получили 450 квартир и 12 частных домов. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Семьи погибших и пострадавшие получат бюджетные выплаты.

1 января президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. Наносить по примеру ВСУ удары по площадям ВС РФ не будут и продолжат уничтожение военных объектов противника, сказал глава государства. В Минобороны 31 декабря, 1 и 2 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов противника, украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве, Харькове и других городах и регионах.

Ответ России на теракт Киева должен состоять в новых ракетных ударах по военным и инфраструктурным объектам киевского режима, а также в поражении зданий военно-политических структур Украины, отмечал обозреватель ИА Регнум, политолог Геворг Мирзаян. Атака на Белгород еще раз доказала, что без демонтажа нынешнего киевского режима жить в безопасности Россия не сможет, отмечал также эксперт.