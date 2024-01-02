В Госдуме рассказали об уничтожении «Ланцетами» западной техники ВСУ
Депутат Саблин: «Ланцеты» уничтожили существенную часть западной техники ВСУ
Москва, 2 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. ВС России удалось уничтожить беспилотниками «Ланцет» существенную часть поставляемой западными странами техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампредседателя думского комитета по обороне Дмитрий Саблин.
«Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и «Ланцетами». С начала СВО практически вся западная техника, которая пришла, она сожжена в том числе и «Ланцетами». Существенная часть от общего количества», — приводит слова Саблина агентство ТАСС.
Парламентарий отметил, что расчёты российских операторов БПЛА являются приоритетной целью для украинских военных, однако потери ВСУ в результате ударов «Ланцетами» существенно превышают количество попыток атаковать расчёты российских беспилотников.
По его словам, Россия также эффективно применяет БПЛА в уничтожении складов с боеприпасами и командных пунктов ВСУ.
Как передавало ИА Регнум, директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская признала, что Россия в быстром темпе совершенствует беспилотные летательные аппараты и движется в сторону технологии роев дронов и внедрения автоматической оптической системы наведения и навигации. Также она призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими БПЛА, так как средства РЭБ, которыми располагают ВСУ, станут неэффективными.
Издание Business Insider, в свою очередь, сообщило о том, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё большей угрозой для Вооружённых сил Украины из-за способности беспилотников обходить дополнительную защиту и поражать военную технику. Авторы материала отметили, что российские инженеры постоянно совершенствуют и модернизируют эти БПЛА.
До этого, 11 ноября, журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt заявил, что Россия в ходе спецоперации улучшила производство беспилотников и смогла вывести его на новый уровень. По его словам, дроны «Ланцет» являются одними из наиболее эффективных беспилотников, используемых российскими военными в зоне боевых действий.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 15 ноября заявил, что «Ланцеты» не поставляют за границу в том числе и из-за высокой потребности в них в российской армии. Он отметил, что за рубежом проявляют большой интерес к российским барражирующим боеприпасам, и добавил, что компания продвигает в этом сегменте дрон «Куб-Э», а также комплексы «Орлан-Э», «Орлан-10Э» и «Орлан-30».