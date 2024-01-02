Москва, 2 января, 2024, 13:44 — ИА Регнум. ВС России удалось уничтожить беспилотниками «Ланцет» существенную часть поставляемой западными странами техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампредседателя думского комитета по обороне Дмитрий Саблин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и «Ланцетами». С начала СВО практически вся западная техника, которая пришла, она сожжена в том числе и «Ланцетами». Существенная часть от общего количества», — приводит слова Саблина агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что расчёты российских операторов БПЛА являются приоритетной целью для украинских военных, однако потери ВСУ в результате ударов «Ланцетами» существенно превышают количество попыток атаковать расчёты российских беспилотников.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857012" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По его словам, Россия также эффективно применяет БПЛА в уничтожении складов с боеприпасами и командных пунктов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская признала, что Россия в быстром темпе совершенствует беспилотные летательные аппараты и движется в сторону технологии роев дронов и внедрения автоматической оптической системы наведения и навигации. Также она призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими БПЛА, так как средства РЭБ, которыми располагают ВСУ, станут неэффективными.

Издание Business Insider, в свою очередь, сообщило о том, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё большей угрозой для Вооружённых сил Украины из-за способности беспилотников обходить дополнительную защиту и поражать военную технику. Авторы материала отметили, что российские инженеры постоянно совершенствуют и модернизируют эти БПЛА.

До этого, 11 ноября, журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt заявил, что Россия в ходе спецоперации улучшила производство беспилотников и смогла вывести его на новый уровень. По его словам, дроны «Ланцет» являются одними из наиболее эффективных беспилотников, используемых российскими военными в зоне боевых действий.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 15 ноября заявил, что «Ланцеты» не поставляют за границу в том числе и из-за высокой потребности в них в российской армии. Он отметил, что за рубежом проявляют большой интерес к российским барражирующим боеприпасам, и добавил, что компания продвигает в этом сегменте дрон «Куб-Э», а также комплексы «Орлан-Э», «Орлан-10Э» и «Орлан-30».