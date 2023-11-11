Берлин, 11 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Россия за время СВО улучшила производство беспилотников и вывела его на новый уровень. Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

Антон Новодережкин/ТАСС

Он отметил, что России удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны. При этом беспилотники «Ланцет» журналист назвал одними из наиболее эффективных БПЛА, применяемых Россией на фронте.

Ваннер добавил, что исключительной особенностью «Ланцета» считается то, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, при этом цель беспилотник полностью выбирает сам.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель Forbes Дэвид Экс отмечал, что российские военные уничтожают бронетехнику ВСУ беспилотниками с ударными ядрами. По его словам, новейшие российские беспилотники «Ланцет», судя по всему, наносят удары снарядами из расплавленного металла, способными пробить дополнительную броню, на которую рассчитывают ВСУ для защиты своих машин от атак дронов. Экс отметил, что ВСУ теперь придётся искать новые способы защиты своей техники, так как нынешние уже не способны справляться с защитой.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что бойцы российской армии показывают «чудеса технического усовершенствования» беспилотников «Ланцет». Если раньше дроны барражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полёта увеличились до 70 км, оценила она.