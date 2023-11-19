Вашингтон, 19 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё большей угрозой для украинской армии в зоне военных действий. Об этом 18 ноября написал портал Business Insider.

Таким образом издание прокомментировало видеозапись, на которой запечатлено, как «Ланцет» взрывается в воздухе около БМП Bradley ВСУ и поражает её.

«По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников «Ланцет» детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро», — говорится в материале.

Как объяснили авторы, новые версии российских барражирующих боеприпасов наносят удар по военной технике противника без прямого контакта с её корпусом, что позволяет им обходить дополнительную защиту. В результате этого «Ланцеты» не застревают в ней и поражают вражеские машины.

«Российские беспилотники «Ланцет» превратились в серьёзную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — подытожило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt заявил, что Россия в ходе спецоперации улучшила производство беспилотников и смогла вывети его на новый уровень. По его словам, дроны «Ланцет» являются одними из наиболее эффективных беспилотников, используемыми российскими военными в зоне боевых действий.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 15 ноября заявил, что «Ланцеты» не поставляют за границу в том числе и из-за высокой потребности в нём в российской армии. Он отметил, что за рубежом проявляют большой интерес к российским барражирующим боеприпасам, и добавил, что компания продвигает в этом сегменте дрон «Куб-Э», а также комплексы «Орлан-Э», «Орлан-10Э» и «Орлан-30».