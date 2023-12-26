Киев, 26 декабря, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Россия успешно развивает технологию роев дронов и совершенствует системы наведения и навигации, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины Мария Берлинская в эфире YouTube-канала «Украинская правда» 25 декабря.

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«Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации», — сказала она, отметив, что такая технология может привести к неуязвимости российских беспилотников для средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Берлинская подчеркнула, что ВСУ в это же время испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним. Эксперт призвала начать разработку новых систем борьбы с российскими беспилотниками, так как действующие методы борьбы станут неэффективны с ведением технологий оптической системы навигации.

Как передавало ИА Регнум, в то же время, как сообщило польское издание Interia, России удалось модернизировать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» — новые версии системы способны сбивать как мини-дроны, так и управляемые артиллерийские ракеты и высокоскоростные баллистические цели. По мнению издания, доставленные на фронт машины создадут серьёзные проблемы для украинской армии, сделавшей ставку на беспилотные летательные аппараты. 19 декабря президент России Владимир Путин указал на важность совершенствования средств противовоздушной обороны и назвал российские системы «Панцирь», «Бук», С-300 и С-400 одними из лучших в мире на данный момент.