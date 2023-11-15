Дубай, ОАЭ, 15 ноября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» не поставляется за рубеж в том числе из-за высокой потребности в нём Вооружённых сил России, сообщил 15 ноября генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Ланцету» уделяется большое внимание на внешнем рынке, но он не поставляется за рубеж из-за высокой потребности в этом оружии российской армии и отсутствия экспортной документации», — сказал Михеев корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что сегодня иностранные партнеры проявляют большой интерес к российским барражирующим боеприпасам. Гендир «Рособоронэкспорта» добавил, что компания продвигает в этом сегменте «Куб-Э», комплексы «Орлан-Э», «Орлан-10Э» и «Орлан-30».

Dubai Airshow — это одна из крупнейших международных аэрокосмических выставок, которая проходит раз в два года. В 2023 году на авиасалоне представили 20 павильонов. В ней принимают участие свыше 1,4 тыс. производителей.

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» разработал концерн «Калашников». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предназначен для поражения техники и других целей противника на переднем крае. Также «Ланцеты» применяются для поражения сил противника на позициях, подавления огневых и наблюдательных пунктов, радиолокационных станций.

Согласно аналитическому порталу Lostarmour, пользователи которого изучают материалы из открытых источников, по состоянию на 21 сентября в зоне спецоперации зафиксировали как минимум 653 случая применения БПЛА «Ланцет».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что «Ланцет» впервые поразил самолёт противника. В Сети опубликовали ролик, на котором показали момент удара дроном по истребителю МиГ-29 украинских сил на авиабазе Долгинцево. После этого западные эксперты назвали «Ланцетов» плохой новостью для ВСУ.

Главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов 21 сентября заявил, что появление новой модификации дронов-камикадзе «Ланцет» может изменить баланс сил в зоне СВО в пользу ВС России. По его словам, увеличение продолжительности полета дронов-камикадзе стало возможным за счёт установки более мощных аккумуляторных батарей и применения более дальнего канала связи.

В Минобороны России 9 ноября заявили, что «Ланцет» ликвидировал польскую гаубицу Krab украинских сил на южнодонецком направлении.