Москва, 1 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразил предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев в Харьковской области, сообщил 1 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области», — информировал он.

Кроме того, представитель российского военного ведомства добавил, что были поражены четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населённого пункта Константиновка Николаевской области, 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128-ми районах.

Как передавало ИА Регнум, 1 января глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Чугуеве Харьковской области в результате взрывов было повреждено предприятие. Он уточнил, что в результате взрывов частично разрушено ангарное помещение, а также повреждён склад предприятия.

В ночь на 31 декабря Синегубов сообщал о серии из более чем шести взрывов в областном центре. Это сообщение он разместил через несколько часов после того, как ВСУ атаковали ракетами Белгород, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В Белгороде погибли 24 мирных жителя и ещё 107 пострадали.

Минобороны России 31 декабря проинформировало, что российские военные нанесли в Харькове ответный удар, уничтожив центр принятия решений и находящиеся в городе украинские военные объекты. Высокоточные удары ВС России нанесли по месту дислокации представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении теракта в Белгороде.