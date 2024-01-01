В Харьковской области после взрывов повреждено предприятие
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении предприятия из-за взрывов
Чугуев, Украина, 1 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Чугуеве Харьковской области в результате взрывов было повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram-канале.
«В 16:50 (17:50 мск) нанесли удар по территории предприятия в городе Чугуеве», — написал Синегубов.
Глава ОВА уточнил, что в результате взрывов частично разрушено ангарное помещение, а также повреждён склад предприятия.
Как передавало ИА Регнум, 31 декабря в Минобороны РФ рассказали об уничтожении склада ВСУ с горюче-смазочными материалами на северо-восточной окраине Харькова.
Кроме того, в ночь на 31 декабря Синегубов сообщил о серии из более чем шести взрывов в областном центре. Это сообщение Синегубов разместил через несколько часов после того, как ВСУ атаковали ракетами Белгород, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В Белгороде погибли 24 мирных жителя и ещё 107 пострадали.
Минобороны России 31 декабря проинформировало, что российские военные нанесли в Харькове ответный удар, уничтожив центр принятия решений и находящиеся в городе украинские военные объекты. Высокоточные удары ВС России нанесли по месту дислокации представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении теракта в Белгороде.