Чугуев, Украина, 1 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В Чугуеве Харьковской области в результате взрывов было повреждено предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 16:50 (17:50 мск) нанесли удар по территории предприятия в городе Чугуеве», — написал Синегубов.

Глава ОВА уточнил, что в результате взрывов частично разрушено ангарное помещение, а также повреждён склад предприятия.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря в Минобороны РФ рассказали об уничтожении склада ВСУ с горюче-смазочными материалами на северо-восточной окраине Харькова.

Кроме того, в ночь на 31 декабря Синегубов сообщил о серии из более чем шести взрывов в областном центре. Это сообщение Синегубов разместил через несколько часов после того, как ВСУ атаковали ракетами Белгород, нанеся разрушения гражданской инфраструктуре. В Белгороде погибли 24 мирных жителя и ещё 107 пострадали.

Минобороны России 31 декабря проинформировало, что российские военные нанесли в Харькове ответный удар, уничтожив центр принятия решений и находящиеся в городе украинские военные объекты. Высокоточные удары ВС России нанесли по месту дислокации представителей ГУР и ВСУ, участвовавших в планировании и исполнении теракта в Белгороде.