Харьков, Украина, 31 декабря, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Серия из более чем шести взрывов прогремела в центре Харькова, заявил в субботу, 30 декабря, председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Было нанесено более шести ударов. В частности, ряд ударов пришёлся по центральной части города Харьков», — написал он в своём Telegram-канале. По его словам, в городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные активистов из других регионов Украины заявил, что 29 декабря ряд украинских военных объектов в Киеве, Харькове и Львове подверглись ударам со стороны Вооружённых сил России. По его словам, в Харькове удар пришёлся по теплоэлектроцентрали № 3 и по заводу транспортного машиностроения имени Малышева, на котором восстанавливается повреждённая бронированная техника ВСУ, в том числе танки и боевые машины пехоты. Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в свою очередь заявил, что Вооружённые силы России поразили один из мощнейших заводов Украины.

В пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России в период с 23 по 29 декабря нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, военным аэродромам и местам хранения артиллерийских боеприпасов, техники и другого вооружения.