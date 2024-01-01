Москва, 1 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 200 военных и один танк на краснолиманском направлении. Об этом 1 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны в районе населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

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