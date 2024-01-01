Москва, 1 января, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Четыре склада топлива для украинской военной техники уничтожили российские военные в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 1 января на брифинге.

По данным ведомства, склады с топливом поражены в районах Одессы, Днепропетровска и посёлка городского типа Константиновка в Николаевской области. Это результат действий подразделений ракетных войск и артиллерии, а также ударных беспилотников.

Кроме того, российские войска поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 128 районах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удар по предприятию в городе Чугуеве Харьковской области, где киевский режим производил беспилотники. Ранее о повреждении предприятия в Чугуеве сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.