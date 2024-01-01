Москва, 1 января, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что России предстоит созидать будущее.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам

«Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперёд, созидать будущее», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в 2023 году граждане России напряжённо трудились и многое сделали.

«Гордились общими достижениями, радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — сказал он.

Путин добавил, что главное, что объединяло и объединяет граждан РФ — это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас, уточнил президент.

«Мы остро, отчётливо осознаём, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом», — заявил он.

Путин заметил, что работа на общее благо сплотила общество.

«Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость», — сказал глава государства.

Обращение к военнослужащим

Российский лидер обратился к тем, кто находится на боевом посту.

«Вы — наши герои. Вместе с вами — наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил он, добавив, что Россия не раз доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступает, потому что нет такой силы, которая способна разобщить жителей страны, заставить их забыть память и веру отцов, остановить развитие государства.

Пожелания президента России

Российский лидер напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. В 2024 году Владимир Путин пожелал всем российским семьям самого доброго. Он отметил, что из истории каждой семьи складывается история огромной, прекрасной и любимой Родины.

«Её судьбу вершим, создаём все мы — многонациональный народ России. Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее. Мы — вместе», — заявил Путин.

Он добавил, что это является самым надёжным залогом будущего России.

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Другие поздравления

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России по телефону поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск Вооружённых сил РФ. Пресс-секретарь уточнил, что речь идёт про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления специальной военной операции.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Он отметил, что все планы противника пошли прахом благодаря мужеству бойцов и самоотверженному служению Родине, а также поблагодарил бойцов за стойкость и героизм, проявленные на поле боя, несение службы на боевых постах, выполнение задач вдали от Отечества. Шойгу добавил, что помощь семьям российских военных останется безусловным приоритетом работы Минобороны сейчас и в будущем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя призвал молиться о России, воинстве и наступлении справедливого мира в новом году. Священнослужитель подчеркнул важность молитвы Господу о скорейшем прекращении «междоусобной брани», защите Отечества и наступлении справедливого мира. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодного Епархиального собрания духовенства Москвы призвал принять экстраординарные меры в сфере демографии, чтобы Россия оставалась великой державой в течение долгих лет. Также он отметил важность роста числа благополучных семей, укрепления малой церкви и умножения народа.