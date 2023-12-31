Москва, 1 января, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед богослужением в столичном храме Христа Спасителя призвал молиться о России, воинстве и наступлении справедливого мира в новом году.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

«Мы благодарим Господа за милости, явленные в прошедшем году и, простирая свой взор в будущее, просим у Спасителя нашего помощи и заступления, ограждения нас всякого зла», — сказал патриарх.

Также священнослужитель подчеркнул важность молитвы Господу о скорейшем прекращении «междоусобной брани», защите Отечества и наступлении справедливого мира.

«Сегодня мы должны молиться, прося у него исцеление наших недугов, грехов, исцеление всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире всё это может принести неисчислимые бедствия для людей», — добавил патриарх Кирилл, говоря о произошедшей 30 декабря трагедии в Белгороде.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе ежегодного Епархиального собрания духовенства Москвы призвал принять экстраординарные меры в сфере демографии, чтобы Россия оставалась великой державой в течение долгих лет. Также он отметил важность роста числа благополучных семей, укрепления малой церкви и умножения народа.