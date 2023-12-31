Москва, 31 декабря, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск Вооружённых сил РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что речь идёт про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления специальной военной операции. Песков добавил, что Путин поздравлял их по телефону.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря Владимир Путин обратился к российским гражданам с новогодним поздравлением из Кремля. Он пожелал всем семьям в России в 2024 году всего самого доброго.

Российский лидер напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом семьи. Президент также назвал самым большим залогом будущего России сплоченность общества.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что наша страна никогда не отступит и не существует силы, способной разобщить и остановить её развитие. Путин отметил, что Россия гордится своими бойцами. Он добавил, что российские военные являются героями.