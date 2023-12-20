Москва, 20 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В России необходимо принять экстраординарные меры в сфере демографии для «умножения народа», чтобы оставаться великой державой, заявил 20 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества», — сказал патриарх на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы.

По его словам, если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то уже при следующих поколениях «Россия может перестать быть великой державой», а это означает перспективу потери её территорий и, возможно, её «исчезновение как единой страны».

Патриарх также напомнил, что защита семейных идеалов должна осуществляться в том числе через серьёзные экономические решения, которые реально повышают уровень благосостояния родителей с детьми.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин выразил благодарность патриарху Кириллу за проделанную работу по духовному возрождению страны. Глава государства отметил, что под руководством патриарха служители церкви и миряне ведут большую работу по воплощению в жизнь социальных, благотворительных и добровольческих проектов.

В этот же день Путин заявил, что без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России. Президент подчеркнул, что в этих словах нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность — это просто факт

14 декабря глава государства отметил, что нужно верить в великий русский народ, эта вера является залогом успеха в возрождении, в становлении и развитии России.