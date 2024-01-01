Москва, 1 января, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%.

Elena Mayorova/Global Look Press

МРОТ после увеличения составит 19 242 рубля вместо 16 242 рублей. По данными Минтруда, заработные платы в результате вырастут у 4,8 млн работников. Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные повышения происходят не часто. Закон о повышении МРОТ он подписал 14 декабря.

В Социальном фонде России ранее сообщили, что с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Перерасчёт пенсий с учётом индексации выполнят в беззаявительном порядке.

По данным фонда, индексация коснётся свыше 27 млн получателей пенсии по старости, их выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тыс. рублей в месяц. Неработающие пенсионеры в среднем будут получать ежемесячно по 23,4 тыс. рублей.

На 7,5% увеличится и прожиточный минимум. С наступлением нового года он составит 15 453 рубля. Для трудоспособного населения показатель составит 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.

Кроме того, увеличение на 7,5% предусмотрено для материнского капитала. Выплата на первого ребёнка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — почти 834 тыс. рублей. Актуальные суммы, как сообщало ИА Регнум, можно будет узнать в середине января 2024 года.