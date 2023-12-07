Москва, 7 декабря, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Поддержка семей — одна из приоритетных задач государства. Пособия, выплаты и помощь россиянам предоставляются на каждом этапе — от рождения ребенка до его совершеннолетия. И в 2024 году, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, объём поддержки только увеличится.

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Ключевой мерой национального проекта «Демография» для семей с детьми стал материнский капитал. За счёт ежегодной индексации размер выплаты становится больше независимо от даты выдачи сертификата. Это касается как неиспользованного, так и частично использованного маткапитала.

В 2024 году индексация прогнозируется на уровне 7,5%. В таком случае выплата на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей и почти 834 тысяч рублей — на второго. Актуальные суммы можно будет узнать в середине января 2024 года.

Для использования средств маткапитала можно выбрать как одно направление, так и распределить их по нескольким. К примеру, родители пятерых сыновей из Мурома Владимирской области Валентина и Денис Минеевы использовали сертификат на улучшение жилищных условий. Они купили трёхкомнатную квартиру.

«При выборе новой квартиры для нас было важно, что школа за окном, до остальных образовательных учреждений тоже близко. Ну и, конечно, метраж увеличился. Стало просторнее», — рассказала многодетная мама.

На четверых старших детей Минеевы оформили единое пособие, которое подразумевает выплаты в размере 100%, 75%, 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В настоящий момент на четверых детей Валентина получает по 50% от прожиточного минимума на каждого. «А ещё тридцать лет назад мои родители получали на нас, своих четверых детей, по 70 рублей, и всё», — вспоминает Валентина.

Единое пособие было введено с 2023 года. Этой поддержкой уже охвачено более 10 млн детей до 17 лет.

Выплаты на детей растут каждый год — с 1 января или 1 февраля. С 2024 года размер пособий увеличится в очередной раз. Также с нового года изменится назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В настоящее время право на него имеют мамы и папы, которые до этого момента не выходят на работу или трудятся на полставки. Но по поручению президента подготовлены изменения в законодательство, которые позволят сохранить выплаты и при полной занятости родителей.

Таким образом у россиян после появления ребёнка появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность, при этом не потеряв поддержку со стороны государства. Пособия будет выплачиваться и в случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.

Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц (в 2023 году — 33,2 тысячи рублей).

eluela31 Семья

Кроме того, в 2024 году увеличится максимальный размер пособия по беременности и родам. Так, если роды протекали без осложнений, то государство выплатит 565,6 тысячи рублей. При осложненных родах пособие составит 630,2 тысячи рублей. При многоплодной беременности сумма увеличится до 783,7 тысячи рублей.

Государство ведет постоянную работу по развитию и корректировке действующих мер поддержки семей. В большинстве регионов в дополнение к федеральному введен местный маткапитал.

Станислав и Алёна Латыголец из посёлка Харп в Ямало-Ненецком автономном округе воспитывают четверых детей. За появление на свет двойняшек они получили 1 млн рублей: по 500 тысяч за каждого малыша. Кроме того, подошла очередь по жилищной программе «Молодая семья». Суммируя разные виды поддержки, многодетные родители смогли приобрести четырехкомнатную квартиру, не пользуясь ипотекой.

«На Ямале при рождении второго и последующих детей выдаётся свидетельство на региональный материнский капитал. На второго ребёнка — в размере 150 тысяч рублей, на третьего и последующих — 500 тысяч рублей», — отметила ведущий специалист отдела предоставления мер соцподдержки управления по труду и соцзащите населения администрации города Лабытнанги Мария Канева.

В Сахалинской области успешно реализуются меры поддержки для семей, в которых рожден первый ребенок. Одна из них — единовременная выплата в размере 54,5 тысячи рублей. Такую выплату недавно получила жительница Южно-Сахалинска Инна.

«Когда я была беременна, в соцсетях увидела информацию о выплате на первого ребенка. Когда родилась дочь, пошла в Центр социальной поддержки. Там мне помогли быстро все оформить. Набор документов небольшой. Да и выплата поступила очень быстро. Я считаю, что это отличная поддержка от государства», — поделилась молодая мама.

В Мурманской области многодетные семьи получают компенсацию расходов на оплату обучения детей по программам среднего профессионального образования. Ею воспользовалась мама пятерых детей Людмила Гудкова. Её старший сын Роман — студент второго курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

«Обучается платно. Поэтому я очень рада, что наша семья подпадает под действие данного нового постановления по оплате образования детей. Ведь стоимость образования компенсируется в размере 100 процентов. Это огромное финансовое подспорье для многодетных семей, а также уверенность в том, что ребенок сможет получить образование», — говорит многодетная мама.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря развитию национального проекта «Демография» с 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок. Сумма маткапитала ежегодно индексируется по уровню фактической инфляции.

Материнский капитал можно, в частности, использовать для улучшения жилищных условий. А если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, даже если он первенец, можно взять ипотеку по льготной ставке до 6% годовых на весь срок действия договора.