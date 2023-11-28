Москва, 28 ноября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда на 2024 год до 19 242 рублей. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», — говорится в тексте документа.

На текущий 2023 год минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля. Таким образом, со следующего года он будет увеличен на 18,5%, а принятие закона обеспечит повышение оплаты труда почти пяти миллионов россиян.

Ожидается, что дополнительные расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2024 году превысят 145 миллиардов рублей.

Как передавало ИА Регнум, закон о повышении минимального размера оплаты труда 22 ноября на пленарном заседании одобрил Совет Федерации. За неделю до этого Государственная дума в ходе заседании приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.