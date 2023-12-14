Москва, 14 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет с 1 января 2024 года на 18,5%. Об этом 14 декабря напомнил в ходе прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Илья Питалев/РИА Новости

«С 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%», — сказал он.

Глава государства уточнил, что такой резкий рост минимального размера оплаты труда производится не часто.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года до 19 242 рублей. В настоящее время он составляет 16 242 рубля и, таким образом, с января он повысится на 18,5%. Это повышение коснётся почти пяти миллионов россиян.

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ 22 ноября в ходе на пленарном заседании. За неделю до этого Государственная дума приняла законопроект во втором и третьем чтениях.