Москва, 3 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил «Российской газете» порядок индексации пенсий в 2024 году.

(сс) Елена Журавлева Никита Чаплин

Как уточнил парламентарий, с 1 января 2024 году страховую часть пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в будущем году вырастет до 8 134,9 рубля. В 2023 году размер такой выплаты составляет 7 567,3 рубля.

При этом для работающих пенсионеров предусмотрена индексация фиксированной части пенсии. Чаплин уточнил, что в будущем годин один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля.

Другим категориям пенсионеров также с 1 января проиндексируют страховую пенсию на 7,5%.

Парламентарий добавил, что с 1 апреля на 7,5% увеличат социальную пенсию, а с 1 октября на 4,5% увеличат военные пенсии.

В 2024 году пенсионный возраст в России в рамках переходного периода наступит для женщин, которым исполнится 58 лет, и для мужчин, достигших возраста 63 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года размер пенсии увеличится на 7,5%. Некоторые категории пенсионеров в декабре 2023 года получат пенсию сразу за два месяца: декабрь и январь 2024 года. При этом средняя пенсия для получателей страховой пенсии увеличится до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости — до 23 449 рублей.

В Госдуме отметил, что увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн граждан.

В октябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии, который будет начисляться в России 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей.