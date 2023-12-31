Москва, 31 декабря, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки отразили четыре атаки ВСУ на купянском направлении, потери противника составили 120 военных и один танк Leopard-2, сообщил 31 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В этом районе действовала Западная группировка войск российской армии, отразив безуспешные атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле села Синьковка в Харьковской области. Кроме того, российские войска нанесли удар по живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины возле села Стельмаховка в ЛНР.

«Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля», — доложил Конашенков.

На купянском направлении российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по двум артиллерийским системам М777, произведённым в США. Кроме того, они уничтожили склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения ВСУ под Харьковом.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что ВСУ с начала попыток провести контрнаступление потеряли 159 тыс. военнослужащих, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard, 2348 бронемашин, а также 121 боевой самолёт. Он подчеркнул, что при этом Киев так и не смог преодолеть оборону российских войск.

Директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 27 декабря сообщил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» развеяли миф, будто танки Leopard неуязвимы. Он подчеркнул, что российское вооружение пробивает их броню с любой стороны.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 29 декабря сообщил, что в зоне СВО украинская армия потеряла половину из переданных ей Германией 18 танков Leopard. Их ремонт усложняется тем, что Украине не разрешают самостоятельно ремонтировать немецкую технику, её приходится везти в Литву через Польшу.