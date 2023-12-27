Москва, 27 декабря, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard, поставляемые западными странами Вооружённым силам Украины, с любого ракурса, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК «Корнет» и «Хризантема» пробивают тот же Leopard с любой стороны», — сказал Чемезов в интервью «РИА Новости» 27 декабря.

Также Чемезов отметил, что в связи с эффективностью российских средств уничтожения бронетехники на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту, чтобы повысить их шансы на выживание.

О неэффективности и уязвимости немецких танков Leopard также предупреждал полковник австрийской армии Маркус Райснер. По словам военного эксперта, бесполезность западных танков в первую очередь связана с отсутствием необходимых навыком у украинских военнослужащих.

Первый танк Leopard 1A5 был уничтожен российскими военнослужащими в конце ноября в ходе боя на купянском направлении. В Министерстве обороны России отметили, что военным, поразившим боевую машину, вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

Как ранее передавало ИА Регнум, гендиректор «Ростеха» также анонсировал создание новейшей бикалиберной реактивной системы залпового огня «Возрождение». В интервью «РИА Новости» он заверил, что серийный выпуск новейших РСЗО планируется реализовать в первой половине 2024 года.