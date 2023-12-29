Берлин, 29 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Германия поставила на Украину 18 танков Leopard-2 и примерно половину из них вывели из строя, сообщил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном 29 декабря газетой Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Сообщается, что практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей», — сказал он.

Фройдинг добавил, что по нормам эксплуатации немецких танков Украина не имеет права их ремонтировать, что приводит к повышенному износу деталей и долгому простою повреждённой техники. Генерал также сообщил, что Киеву приходится тратить много времени, чтобы доставить Leopard-2 в литовский центр техобслуживания, только на дорогу туда от польско-украинской границы уходит 36 часов.

Генерал также признал, что на Западе недооценили Россию, не ожидали, что она нарастит производственные мощности, находясь под санкциями, а российская армия проявит стойкость на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 27 декабря опроверг миф об особой неуязвимости танков Leopard. Он рассказал, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» пробивают их с любой стороны. Глава предприятия добавил, что из-за этого на немецкие станки стали дополнительно навешивать динамическую защиту для повышения выживаемости.

Полковник австрийской армии Маркус Райснер 19 ноября признал провал плана, предполагавшего, что танки Leopard смогут изменить ситуацию на фронте в пользу Украины. Он объяснил неэффективность немецкой бронетехники тем, что украинские военные не получили нужных навыков для управления ею. По его словам, на Западе понадеялись, что это получится перекрыть энтузиазмом.