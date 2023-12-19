Москва, 19 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе так называемого контрнаступления, начатого 4 июня, потеряли порядка 159 тыс. военных, 121 самолёт, 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard. Об этом в ходе коллегии Минобороны с участием президента РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также Украина лишилась 2348 бронемашин, 50 из которых Bradley.

Российский министр отметил, что всего Украине страны Запада поставили 5220 танков, БМП и БТР, а также 28 самолётов и 90 вертолётов.

«В результате широкомасштабного наступления ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск РФ», — указал Шойгу.

Всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тысячи. При этом страны Запада, помимо техники, передали Киеву $203 млрд, что на 30 млрд больше, чем весь ВВП Украины. Как уточнил Шойгу, сегодня Украина, по сути, страна-банкрот.

Как рассказал министр, российские военные воздвигли очень серьёзную линию обороны. По всей линии фронта создано 3 тыс. опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники.

Минирование в глубину линии обороны уходит на 600 метров.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления.