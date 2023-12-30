Москва, 30 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили теракт, нанеся прицельный ракетный удар по центру Белгорода, и это преступление не останется безнаказанным, заявил 30 декабря в Telegram-канале первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Антон Вергун/РИА Новости

«Соболезнования близким погибших и пострадавших… Этот теракт не останется безнаказанным», — написал он.

Турчак подчеркнул, что партия поможет жителям города, пострадавшим от обстрела ВСУ. Он сообщил, что волонтёры уже работают на улицах, помогают врачам и оказывают психологическую помощь жителям. Партия начала сбор продуктов питания и тёплых вещей.

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Вице-спикер СФ добавил, что при обстреле в том числе пострадал штаб общественной поддержки ЕР.

ВСУ нанесли удар по Белгороду вечером 30 декабря. По последней информации МЧС, погибли 14 человек, в том числе два ребёнка, пострадали 108 человек. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что ранения получили 17 детей, из которых четверо находятся в реанимации.

В Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО сбили большинство ракет, запущенных ВСУ по Белгородской области, но на административный центр упали кассетные части от сбитых ракет. В министерстве подчеркнули, что прямое попадание ракет принесло бы больше последствий, а также пообещали, что атака не останется безнаказанной.