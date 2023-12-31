Белгород, 31 декабря, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев прибыл в Белгород по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил своём Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кадр из видео Игорь Щёголев в Белгороде

Губернатор доложил полпреду о ситуации в городе после массированного удара ВСУ. Кроме того, Гладков и Щеголев провели оперативное совещание с силовым блоком, а также осмотрели места прилётов.

Они также пообщались с местными жителями, сотрудниками коммунальных служб, волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий атаки.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Целями украинской армии стали жилые кварталы. ВСУ использовали для удара ракеты с кассетной частью и снаряды реактивных систем залпового огня.

При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить большинство ракет, запущенных украинскими войсками. Жертвами нападения стал по меньшей мере 21 человек. В числе погибших также оказались двое детей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ракетный удар по Белгороду и гибель мирных граждан кровавым преступлением. Он отметил, что Киев решился на этот шаг от бессилия изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.

Гладков ранее проинформировал, доложил Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об обстановке в городе после обстрела ВСУ.