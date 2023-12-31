В Белгород прибыл полпред президента в ЦФО Щеголев
Гладков: в Белгород по поручению Путина прибыл полпред президента в ЦФО Щеголев
Белгород, 31 декабря, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев прибыл в Белгород по поручению главы государства Владимира Путина. Об этом сообщил своём Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор доложил полпреду о ситуации в городе после массированного удара ВСУ. Кроме того, Гладков и Щеголев провели оперативное совещание с силовым блоком, а также осмотрели места прилётов.
Они также пообщались с местными жителями, сотрудниками коммунальных служб, волонтерами и бойцами территориальной обороны, которые занимаются устранением последствий атаки.
Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Целями украинской армии стали жилые кварталы. ВСУ использовали для удара ракеты с кассетной частью и снаряды реактивных систем залпового огня.
При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить большинство ракет, запущенных украинскими войсками. Жертвами нападения стал по меньшей мере 21 человек. В числе погибших также оказались двое детей.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ракетный удар по Белгороду и гибель мирных граждан кровавым преступлением. Он отметил, что Киев решился на этот шаг от бессилия изменить ситуацию в зоне специальной военной операции.
Гладков ранее проинформировал, доложил Владимиру Путину и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об обстановке в городе после обстрела ВСУ.