Валуйский район, Белгородская область, 30 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В ходе атаки на Белгородскую область, которую ВСУ устроили 30 декабря, снаряд попал в здание спорткомплекса в посёлке Уразово Валуйского городского округа, сообщил 30 декабря глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — сообщил Гладков.

Информации о пострадавших при попадании по спорткомплексу нет. В Уразово повреждение в результате обстрела получила ЛЭП, уточнил губернатор.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856506" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МЧС выпустило сообщение к жителям Белгорода

Как сообщало ИА Регнум, Гладков написал в своём Telegram-канале об обстреле центра Белгорода, в результате которого погибли двое детей. Количество пострадавших уточняется.

Губернатор сообщил также, что всем жителям областного центра нужно спуститься в укрытие: в городе сохраняется опасность ракетного обстрела, работает сирена.