Снаряд ВСУ попал в спорткомплекс в посёлке Уразово
Снаряд ВСУ попал в спорткомплекс в посёлке Уразово, сообщил Гладков
Валуйский район, Белгородская область, 30 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В ходе атаки на Белгородскую область, которую ВСУ устроили 30 декабря, снаряд попал в здание спорткомплекса в посёлке Уразово Валуйского городского округа, сообщил 30 декабря глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений», — сообщил Гладков.
Информации о пострадавших при попадании по спорткомплексу нет. В Уразово повреждение в результате обстрела получила ЛЭП, уточнил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, Гладков написал в своём Telegram-канале об обстреле центра Белгорода, в результате которого погибли двое детей. Количество пострадавших уточняется.
Губернатор сообщил также, что всем жителям областного центра нужно спуститься в укрытие: в городе сохраняется опасность ракетного обстрела, работает сирена.