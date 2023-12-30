Белгород, 30 декабря, 2023, 16:28 — ИА Регнум. ВСУ при обстреле посёлка Уразово в Валуйском округе Белгородской области повредили 48 домовладений, один социальный объект, магазин, 37 хозпостроек и шесть автомобилей, сообщил 30 декабря губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из видео

«По посёлку было выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град». Слава богу, никто не пострадал. Различные разрушения — в основном это выбитые окна, посеченные фасады и заборы», — написал он.

Гладков также сообщил о повреждении линии электропередачи, которое быстро устранили. Особенно сильно пострадали два домовладения. В одном из них вся семья была в доме, когда в него прилетел снаряд, к счастью, никто не пострадал.

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В повреждённых домах пока приняли временные меры, чтобы жители не мёрзли. Полноценный ремонт, по словам губернатора, начнут 8 января с началом рабочих дней.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 30 декабря обстреляли Белгород. Один из снарядов попал в жилой дом, там погиб мужчина, четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, пострадали. Всех получивших ранения госпитализировали.

Минобороны заявило, что в ночь на 30 декабря силы ПВО сбили 13 снарядов реактивных систем залпового огня над Белгородской областью. Гладков сообщил о сбитых целях на подлёте к Белгороду.