Белгород, 30 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В МЧС России вечером 30 декабря заявили о ликвидации всех вызванных обстрелом ВСУ возгораний городской инфраструктуры Белгорода. Поступала информация как минимум о 10 пожарах.

Кадр из видео

«На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — говорится в Telegram-канале.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также заявил о горячей линии по вопросам, связанным с обстрелом ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856509" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122» для заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительной информации, озвученной Гладковым, в результате обстрела вечером 30 декабря погибли двое детей. Ещё четверо взрослых получили осколочные ранения. Ракеты попали в жилой сектор. Позднее он уточнил, что один из украинских снарядов попал в спорткомплекс в посёлке Уразово Валуйского городского округа. Информации о пострадавших нет, в Уразово повреждение в результате обстрела получила ЛЭП.