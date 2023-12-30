В Белгороде потушили все пожары после обстрела ВСУ
Белгород, 30 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В МЧС России вечером 30 декабря заявили о ликвидации всех вызванных обстрелом ВСУ возгораний городской инфраструктуры Белгорода. Поступала информация как минимум о 10 пожарах.
«На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — говорится в Telegram-канале.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также заявил о горячей линии по вопросам, связанным с обстрелом ВСУ.
«В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122» для заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших», — написал он в Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, по предварительной информации, озвученной Гладковым, в результате обстрела вечером 30 декабря погибли двое детей. Ещё четверо взрослых получили осколочные ранения. Ракеты попали в жилой сектор. Позднее он уточнил, что один из украинских снарядов попал в спорткомплекс в посёлке Уразово Валуйского городского округа. Информации о пострадавших нет, в Уразово повреждение в результате обстрела получила ЛЭП.