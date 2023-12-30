Москва, 30 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Украинская армия потеряла за сутки до 150 военных на купянском и краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщил 30 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Валерий Мельников/РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак», — сообщил Конашенков.

По данным ведомства на купянском направлении потери ВСУ составили до 50 бойцов, а на краснолиманском — до ста военных.

Российские военные также поразили живую силу и технику противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Берестовое и Песчаное в Харьковской области.

На краснолиманском направлении российские подразделения отразили атаку штурмового отряда пятой бригады нацгвардии Украины.

Как сообщало 30 декабря ИА Регнум, по данным Минобороны России, украинская армия за сутки потеряла 161 военного на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях в зоне СВО. Помимо этого, на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 350 бойцов и два БТР.

В российском оборонном ведомстве 29 декабря заявили, что украинская армия за минувшую неделю потеряла до 1205 военных на краснолиманском направлении. В период с 23 по 29 декабря российские военные на этом направлении отразили 13 украинских атак, уничтожив 43 единицы техники ВСУ. За неделю потери украинской армии на купянском направлении составили 265 военных.