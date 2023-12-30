Москва, 30 декабря, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии за прошедшие сутки на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях потеряли 161 военнослужащего, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино», — сказал он.

ВСУ в этом районе потеряли до 20 военнослужащих и три пикапа, добавил Конашенков. На херсонском направлении артиллерия и авиация Вооружённых сил России наносили удары по позициям ВСУ, потери украинской стороны составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей.

На южнодонецком направлении российские войска нанесли удары авиацией и артиллерией по трём бригадам ВСУ, находящимся в районах Угледара, Новомихайловки и Водяного в ДНР. Украинская сторона потеряла в этом районе до 116 военных, две БМП, три автомобиля, а также станцию РЭБ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря стало известно о жалобах украинских военкоров на критическую ситуацию для ВСУ на участке фронта между Работино и Вербовым. В этом районе российская армия активно наступает, а положение украинской стороны становится всё более сложным.

Конашенков 29 декабря доложил, что за последнюю неделю ВСУ потеряли 390 военных на херсонском направлении. Он также сообщил, что российские подразделения сорвали попытки украинских диверсантов перебраться на острова и левый берег Днепра.

Кроме того, Минобороны сообщило, что за неделю до 29 декабря на донецком направлении потери украинской стороны составили 1675 военных и семь танков. За это время российские бойцы отбили 34 атаки.