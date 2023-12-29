Москва, 29 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил 29 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника», — сказал Конашенков.

Российские военные за неделю на этом направлении нанесли удары по украинским подразделениям в районах посёлка Новоселовское в ЛНР, Купянска и сёл Синьковка, Ивановка и Петропавловка в Харьковской области.

Недельные потери ВСУ составили на этом направлении 265 военных. Также украинская армия потеряла за неделю один танк и одну бронемашину, 18 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Минобороны сообщило также, что за неделю в плен российским войскам сдались 43 украинских военных, причём на купянском направлении — 22 человека.

Конашенков также сообщил, что за неделю российские военные нанесли 50 групповых и один массированный удар по украинским военным объектам. Удары наносили высокоточным оружием и беспилотниками.