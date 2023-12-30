Москва, 30 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли убитыми и ранеными на донецком направлении до 350 бойцов. Об этом 30 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

Кроме того, российские силы уничтожили два бронетранспортёра и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поразили артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», ― доложил Конашенков.

Он уточнил, что украинские военные пытались атаковать позиции российских сил в районах Шумов и Марьинки в ДНР.

Также Вооружённые силы России ударили по живой силе и технике ВСУ в районах Раздоловки, Переездного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Богдановки.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 23 по 29 декабря потери ВСУ на донецком направлении превысили 1675 военных, семь танков, 13 бронемашин, 29 автомобилей. Российские подразделения отразили 34 атаки противника и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного, Андреевки и Георгиевки в ДНР.

Помимо этого, российские военные за неделю отразили 13 атак ВСУ на краснолиманском направлении, в ходе которых украинская сторона потеряла до 1205 бойцов. На херсонском направлении ВСУ потеряли до 390 военных и 17 лодок, на купянском направлении — до 265 военных.