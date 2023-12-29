Москва, 29 декабря, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшую неделю потеряла до 1205 военных на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника на данном направлении составили до 1205-ти военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

В период с 23 по 29 декабря российские военные отразили 13 украинских атак, уничтожив 43 единицы техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в Минобороны заявили, что российские военные за неделю улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Российские военные за неделю отразили на этом направлении 27 атак ВСУ, потери украинской армии составили 265 военных.

Недельные потери ВСУ на донецком направлении в зоне спецоперации превысили 1675 военных. На этом направлении российские силы уничтожили семь танков, 13 бронемашин, 29 автомобилей, а также боевую машину РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.